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Мінцифри оголосило тендер на
розробку англійської версії...

Мінцифри оголосило тендер на розробку англійської версії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:40

Re: Мінцифри оголосило тендер на розробку англійської версії

  wild2006 написав:теперь пока текст на украинском до мозга дойдет три раза вспотеешь.
барабашова-ленгвидж будет лучше? :mrgreen:

лет ми спик фром май харт
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:50

Re: Мінцифри оголосило тендер на розробку англійської версії

  vitaliy_berdinskikh написав:барабашова-ленгвидж

Это что такое?

Пару лет назад пробовал смотреть новости на украинском - там такой суржик что уши свернулись.
wild2006
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:05

  vitaliy_berdinskikh написав:
  moveton написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:А где сказано что это делается для украинцев находящихся за границей? Для них тогда уж надо было бы делать польскую версию.

Дык, в новости. Третье предложение с конца.

Ну, основной упор там делается на иностранцах, а украинцы за границей так, за компанию. Возможно те из них у кого нет доступа к компьютеру с кириллицей.

Ни для тех, ни для других. Будут английскую версию по презентациям возить, инвесторам тыкать, Макрону покажут.
Dear_Sir
 
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