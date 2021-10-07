Що ви думаєте про Finance.ua?

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 23 лип, 2021 07:54
Шановні користувачі!
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Ірина_
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Додано: Вів 07 вер, 2021 23:54
Ірина_ написав:Шановні користувачі!
Профіль Finance.ua з’явився на TrustPilot. TrustPilo
t — це незалежний сервіс, на якому користувачі можуть залишати свої відгуки про компанію.
Ми робимо все можливе, щоб наші читачі були задоволеними.
Тут ви можете віддячити нам за роботу або вказати на недопрацювання відгуком: TrustPilot
Дякуємо, що Ви з нами 💙
Дякую що є такий ВАЖЛИВИЙ ТА ПОТРІБНИЙ СЕРВІС. ДУЖЕ НА ЧАСІ!!!
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roberto dark
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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:43
Мені подобається, як на сайті систематизовані теми. Але модерація вкрай втомлює. Напишеш, і чекаєш, і чекаєш, поки вона рідна запостив.
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BìnhAutoDat
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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:44
BìnhAutoDat премодерация сообщений осуществляется в течение часа с 7 до 19 в будние дни. В выходные - в течение суток, но зачастую не более 12 часов.
С ув.
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Ірина_
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Додано: Чет 30 вер, 2021 16:20
Так и не получил обещанные 10 л ДТ. Прошло 2 нелели
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lem1972
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Додано: Чет 30 вер, 2021 16:25
Доброго дня, шановний lem1972!
Написала Вам на пошту, яка була вказана при реєстрації на форумі.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:19
А есть на форуме поиск? Не могу найти, тыкните носом?
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BìnhAutoDat
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