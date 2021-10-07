RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Що ви думаєте про Finance.ua?

Що ви думаєте про Finance.ua?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 07:54

Що ви думаєте про Finance.ua?

Шановні користувачі!

Профіль Finance.ua з’явився на TrustPilot.

TrustPilot — це незалежний сервіс, на якому користувачі можуть залишати свої відгуки про компанію.

Ми робимо все можливе, щоб наші читачі були задоволеними.

Тут ви можете віддячити нам за роботу або вказати на недопрацювання відгуком:
TrustPilot

Дякуємо, що Ви з нами 💙
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2872
З нами з: 14.09.13
Подякував: 704 раз.
Подякували: 1594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 23:54

  Ірина_ написав:Шановні користувачі!

Профіль Finance.ua з’явився на TrustPilot.

TrustPilot — це незалежний сервіс, на якому користувачі можуть залишати свої відгуки про компанію.

Ми робимо все можливе, щоб наші читачі були задоволеними.

Тут ви можете віддячити нам за роботу або вказати на недопрацювання відгуком:
TrustPilot

Дякуємо, що Ви з нами 💙

Дякую що є такий ВАЖЛИВИЙ ТА ПОТРІБНИЙ СЕРВІС. ДУЖЕ НА ЧАСІ!!!
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 577
З нами з: 04.06.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 15:36

Re: Що ви думаєте про Finance.ua?

  roberto dark написав:такий ВАЖЛИВИЙ ТА ПОТРІБНИЙ СЕРВІС.

тонко :D
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6211
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 1187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:43

Мені подобається, як на сайті систематизовані теми. Але модерація вкрай втомлює. Напишеш, і чекаєш, і чекаєш, поки вона рідна запостив.
BìnhAutoDat
 
Повідомлень: 36
З нами з: 10.09.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:44

BìnhAutoDat премодерация сообщений осуществляется в течение часа с 7 до 19 в будние дни. В выходные - в течение суток, но зачастую не более 12 часов.

С ув.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2872
З нами з: 14.09.13
Подякував: 704 раз.
Подякували: 1594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:13

  Мизантрóп написав:
  roberto dark написав:такий ВАЖЛИВИЙ ТА ПОТРІБНИЙ СЕРВІС.

тонко :D

очень - https://prnt.sc/1rjvsyk
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2872
З нами з: 14.09.13
Подякував: 704 раз.
Подякували: 1594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:20

Осаго

Так и не получил обещанные 10 л ДТ. Прошло 2 нелели
lem1972
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:25

Доброго дня, шановний lem1972!

Написала Вам на пошту, яка була вказана при реєстрації на форумі.

З повагою,
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2872
З нами з: 14.09.13
Подякував: 704 раз.
Подякували: 1594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:19

А есть на форуме поиск? Не могу найти, тыкните носом?
BìnhAutoDat
 
Повідомлень: 36
З нами з: 10.09.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:36

  BìnhAutoDat написав:А есть на форуме поиск? Не могу найти, тыкните носом?

Поиск это пошук по українськи :D
сверху в шапке
правда хреново как-то работает.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1925
З нами з: 10.06.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99045)
08.10.2021 14:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.