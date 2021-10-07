За сайт я би поставив 5
за форум(через модерацію) 2.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:38
Re: Що ви думаєте про Finance.ua?
За сайт я би поставив 5
за форум(через модерацію) 2.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:15
Модерація, модерація і ще раз модерація - от прямо зараз відкрийте валютний ринок в контексті - олія, польські сири і різний політичний флуд. Модератори не реагують на скарги від слова зовсім. Тоді навіщо писати правила - цензор нет мало?
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:44
Бо то пишуть їх дружбани, так зафлудили і гілку про нерухомість.
А от якщо написати щось критичне про Кличка чи Пороха з кличкопорохоботами то вони прискачуть в момент.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:15
14 Холява обязательно поздравит с Покровом и получит медаль за поздравление))
Так много форумов хороших
С Днём юриста,коллеги юристы
Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:35
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