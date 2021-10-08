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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:38

Re: Що ви думаєте про Finance.ua?

За сайт я би поставив 5
за форум(через модерацію) 2.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:15

Модерація, модерація і ще раз модерація - от прямо зараз відкрийте валютний ринок в контексті - олія, польські сири і різний політичний флуд. Модератори не реагують на скарги від слова зовсім. Тоді навіщо писати правила - цензор нет мало?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:44

  Василь-Рівне написав:Модерація, модерація і ще раз модерація - от прямо зараз відкрийте валютний ринок в контексті - олія, польські сири і різний політичний флуд. Модератори не реагують на скарги від слова зовсім. Тоді навіщо писати правила - цензор нет мало?

Бо то пишуть їх дружбани, так зафлудили і гілку про нерухомість.
А от якщо написати щось критичне про Кличка чи Пороха з кличкопорохоботами то вони прискачуть в момент.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:15

  Василь-Рівне написав:Модерація, модерація і ще раз модерація - от прямо зараз відкрийте валютний ринок в контексті - олія, польські сири і різний політичний флуд. Модератори не реагують на скарги від слова зовсім. Тоді навіщо писати правила - цензор нет мало?

14 Холява обязательно поздравит с Покровом и получит медаль за поздравление))
Так много форумов хороших :wink:
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 03:59

Модератора розділу нерухомості обов'язково нагородити грамотою "ЗА ВІДМІННУ ПРАЦЮ"!!!
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 04:06

  Василь-Рівне написав:Модерація, модерація і ще раз модерація - от прямо зараз відкрийте валютний ринок в контексті - олія, польські сири і різний політичний флуд. Модератори не реагують на скарги від слова зовсім. Тоді навіщо писати правила - цензор нет мало?


Це тому, що вони дуже важко та інтенсивно працювали на гілках по НЕРУХОМОСТІ. ТАМ СИСТЕМНІ ФЛУДЕРИ писали надзвичайно небезпечні речі для форуму, а на флуд про олію та сири, то вже якось самі очі закривайте шановний.
roberto dark
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  #<12
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