Що ви думаєте про Finance.ua?

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:38
За сайт я би поставив 5
за форум(через модерацію) 2.
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unicdima
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:15
Модерація, модерація і ще раз модерація - от прямо зараз відкрийте валютний ринок в контексті - олія, польські сири і різний політичний флуд. Модератори не реагують на скарги від слова зовсім. Тоді навіщо писати правила - цензор нет мало?
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Василь-Рівне
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:44
Василь-Рівне написав:
Модерація, модерація і ще раз модерація - от прямо зараз відкрийте валютний ринок в контексті - олія, польські сири і різний політичний флуд. Модератори не реагують на скарги від слова зовсім. Тоді навіщо писати правила - цензор нет мало?
Бо то пишуть їх дружбани, так зафлудили і гілку про нерухомість.
А от якщо написати щось критичне про Кличка чи Пороха з кличкопорохоботами то вони прискачуть в момент.
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unicdima
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:15
Василь-Рівне написав:
Модерація, модерація і ще раз модерація - от прямо зараз відкрийте валютний ринок в контексті - олія, польські сири і різний політичний флуд. Модератори не реагують на скарги від слова зовсім. Тоді навіщо писати правила - цензор нет мало?
14 Холява обязательно поздравит с Покровом и получит медаль за поздравление))
Так много форумов хороших
С Днём юриста,коллеги юристы
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Мизантрóп
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Додано: Суб 09 жов, 2021 03:59
Модератора розділу нерухомості обов'язково нагородити грамотою "ЗА ВІДМІННУ ПРАЦЮ"!!!
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roberto dark
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Додано: Суб 09 жов, 2021 04:06
Василь-Рівне написав:
Модерація, модерація і ще раз модерація - от прямо зараз відкрийте валютний ринок в контексті - олія, польські сири і різний політичний флуд. Модератори не реагують на скарги від слова зовсім. Тоді навіщо писати правила - цензор нет мало?
Це тому, що вони дуже важко та інтенсивно працювали на гілках по НЕРУХОМОСТІ. ТАМ СИСТЕМНІ ФЛУДЕРИ писали надзвичайно небезпечні речі для форуму, а на флуд про олію та сири, то вже якось самі очі закривайте шановний.
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roberto dark
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Додано: Суб 09 жов, 2021 08:21
roberto dark написав:
Модератора розділу нерухомості обов'язково нагородити грамотою "ЗА ВІДМІННУ ПРАЦЮ"
!!!
оцінив сарказм )))
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unicdima
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Додано: Нед 10 жов, 2021 10:19
ālea jacta est
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