|
|
|
Товарообіг роздрібної торгівлі збільшився на 13,4% —...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лип, 2021 08:32
Пропонуємо до обговорення:
За січень-червень 2021 року роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі України збільшився на 13,4% (у порівнянних цінах) проти січня-червня 2020 року, до 476,25 млрд грн.
Дивися повний текст Товарообіг роздрібної торгівлі збільшився на 13,4% — Держстат
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94634
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 23 лип, 2021 08:32
Забавно!
Как Вы можете сравнивать 2020г. когда 1,5месяца вся розница, кроме супермаркетов, была закрыта и 2021г. где с ограничениями но можно было работать?
Лишь бы что то ляпнуть!
-
viva_yasinskiy
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 23.07.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:13
Так это только подтверждает, что цены поднялись как раз на эти 13.4 %
-
escape2015
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 19.11.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|