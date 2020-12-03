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Товарообіг роздрібної торгівлі
збільшився на 13,4% —...

Товарообіг роздрібної торгівлі збільшився на 13,4% —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 08:32

Товарообіг роздрібної торгівлі збільшився на 13,4% —...

Пропонуємо до обговорення:
За січень-червень 2021 року роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі України збільшився на 13,4% (у порівнянних цінах) проти січня-червня 2020 року, до 476,25 млрд грн.

Дивися повний текст Товарообіг роздрібної торгівлі збільшився на 13,4% — Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 08:32

Забавно!
Как Вы можете сравнивать 2020г. когда 1,5месяца вся розница, кроме супермаркетов, была закрыта и 2021г. где с ограничениями но можно было работать?
Лишь бы что то ляпнуть!
viva_yasinskiy
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:13

Так это только подтверждает, что цены поднялись как раз на эти 13.4 %
escape2015
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