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Індекс Біг Мака: скільки має
коштувати долар в Україні

Індекс Біг Мака: скільки має коштувати долар в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 08:42

Індекс Біг Мака: скільки має коштувати долар в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з індексом Біг Мака, $1 в Україні повинен коштувати 11,5 гривень.

Дивися повний текст Індекс Біг Мака: скільки має коштувати долар в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:03

О! Снова эта песня - предвестница девальвации :lol:
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:13

Ха-ха, за несколько лет возможно опустить до подобного уровня, однако это все равно будет болезненно для экономики.

Но по факту не выйдет - просто выведут деньги, как в 14 году вывели рефинанс и курс помахал крыльями в небо.
wild2006
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:46

Перестаньте носитись із цим індексом. По факту він показує рівно нічого.
Ще б у екстрасенів запитали чи гадалок
apyvovar
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:55

Бредовый индекс
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:02

Gastarbaiter БутерБредовий
sdmitruk
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:35

И кто то на этом неплохо наживается!!!
mapamapa
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Индекс борща что нам вещает?
3x2x3x2
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