Згідно з індексом Біг Мака, $1 в Україні повинен коштувати 11,5 гривень.
Дивися повний текст Індекс Біг Мака: скільки має коштувати долар в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лип, 2021 08:42
Індекс Біг Мака: скільки має коштувати долар в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Індекс Біг Мака: скільки має коштувати долар в Україні.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:13
Ха-ха, за несколько лет возможно опустить до подобного уровня, однако это все равно будет болезненно для экономики.
Но по факту не выйдет - просто выведут деньги, как в 14 году вывели рефинанс и курс помахал крыльями в небо.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:46
Перестаньте носитись із цим індексом. По факту він показує рівно нічого.
Ще б у екстрасенів запитали чи гадалок
|