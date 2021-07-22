Про це йдеться у відповіді НБУ.
Дивися повний текст В НБУ назвали причини блокування переказів з картки на картку.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:13
В НБУ назвали причини блокування переказів з картки на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ назвали причини блокування переказів з картки на картку.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:14
Короче степень маразма измеряется только степенью маразма! "давали взятку"... гы-гы, брали датку!
Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:19
Re: В НБУ назвали причини блокування переказів з картки на..
30 тыс грн в сутки вроде бы ограничение сейчас
Додано: Нед 25 лип, 2021 21:12
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Кто-то в курсе?
Додано: Нед 25 лип, 2021 21:56
Re: В НБУ назвали причини блокування переказів з картки на..
За словами НБУ банки виконують роль правоохоронних органів. Це з якого дива?
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