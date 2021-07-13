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«Газпром» заявив, що готовий
транспортувати газ через...

«Газпром» заявив, що готовий транспортувати газ через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:59

«Газпром» заявив, що готовий транспортувати газ через...

Пропонуємо до обговорення:
Глава "Газпром" Олексій Міллер заявив, що компанія готова транспортувати через Україну після 2024 року газ "на ринкових умовах і за ринковими цінами".

Дивися повний текст «Газпром» заявив, що готовий транспортувати газ через Україну після 2024 року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:59

Надо думать Укртрансгазу как снижать стоимость транспортировки газа через нашу газотранспортную систему несмотря на ее большую протяженность!
borzol
 
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