Глава "Газпром" Олексій Міллер заявив, що компанія готова транспортувати через Україну після 2024 року газ "на ринкових умовах і за ринковими цінами".
Дивися повний текст «Газпром» заявив, що готовий транспортувати газ через Україну після 2024 року.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:59
«Газпром» заявив, що готовий транспортувати газ через...
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Дивися повний текст «Газпром» заявив, що готовий транспортувати газ через Україну після 2024 року.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:59
Надо думать Укртрансгазу как снижать стоимость транспортировки газа через нашу газотранспортную систему несмотря на ее большую протяженность!
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