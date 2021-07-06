Про це, як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександра Грушко.
Дивися повний текст У Росії вже почали озвучувати умови продовження транзиту газу через Україну.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:46
У Росії вже почали озвучувати умови продовження транзиту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Росії вже почали озвучувати умови продовження транзиту газу через Україну.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:46
Ну и чем вы недовольны? Что он не правильно сказал? Это не условия- это закон нормальных торговых отношений
Зараз переглядають цей форум: lapay, vadim_zhurakovskyy і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|