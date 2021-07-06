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У Росії вже почали озвучувати
умови продовження транзиту...

У Росії вже почали озвучувати умови продовження транзиту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:46

У Росії вже почали озвучувати умови продовження транзиту...

Пропонуємо до обговорення:
Про це, як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександра Грушко.

Дивися повний текст У Росії вже почали озвучувати умови продовження транзиту газу через Україну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:46

Ну и чем вы недовольны? Что он не правильно сказал? Это не условия- это закон нормальных торговых отношений
fminkov
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