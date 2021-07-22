Про це повідомили в прес-службі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.
Дивися повний текст В Україні понад 35 тисяч домогосподарств встановили сонячні електростанції.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:13
В Україні понад 35 тисяч домогосподарств встановили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні понад 35 тисяч домогосподарств встановили сонячні електростанції.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:13
Ещё бы, из бюджета деньги сосать желающих всегда куча будет. И качество этой ЭЭ оставляет желать лучшего.
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