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В Україні понад 35 тисяч
домогосподарств встановили...

В Україні понад 35 тисяч домогосподарств встановили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:13

В Україні понад 35 тисяч домогосподарств встановили...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

Дивися повний текст В Україні понад 35 тисяч домогосподарств встановили сонячні електростанції.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:13

Ещё бы, из бюджета деньги сосать желающих всегда куча будет. И качество этой ЭЭ оставляет желать лучшего.
Rick
 
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