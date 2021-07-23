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В Україні понад 35 тисяч
домогосподарств встановили...

В Україні понад 35 тисяч домогосподарств встановили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:13

В Україні понад 35 тисяч домогосподарств встановили...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

Дивися повний текст В Україні понад 35 тисяч домогосподарств встановили сонячні електростанції.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:13

Ещё бы, из бюджета деньги сосать желающих всегда куча будет. И качество этой ЭЭ оставляет желать лучшего.
Rick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:05

Гроші не бюджетні а платників за е/е. І кормушка до 2030 відкрита щоб зменшити вплив на ціну СЕС дорогого обладнання.Енергія гарна якщо в межах домогосподарства. Ну і відповідно аби стандартизували інвертори то все було гуд
diemondos
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:57

  Rick написав:И качество этой ЭЭ оставляет желать лучшего.

Электроны слишком китайские? :O
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:42

  Rick написав:Ещё бы, из бюджета деньги сосать желающих всегда куча будет. И качество этой ЭЭ оставляет желать лучшего.

Электроны не той системы? Некошерные? Нехаляльные? Неканоничные? :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 16:17

moveton

vitaliy_berdinskikh

Ха-ха, очень смешно. Сразу видно, где гуманитарии 8)

Дело не в электронах, а в том, что для того чтобы продавить в сеть э/э от СЭС, напряжение от нее должно быть выше общесетевого. Кто то накидывает +10 вольт, а кто-то (когда рядом несколько СЭС) и нужно чтоб именно его в приоритете была, все +30. После захода солнца ночью же, наоборот, эти же производители, как потребители, уже отбирают из общей сети и напряжение часто падает до 180-200. Напряжение скачет, технике это "очень нравится". Вот так.
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:00

Культурники *уевы, потребляди "чистой" энергии. Отмените зелёный тариф и посмотрим сколько их в реале.
summacut
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