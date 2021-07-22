Про це повідомили в прес-службі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.
Дивися повний текст В Україні понад 35 тисяч домогосподарств встановили сонячні електростанції.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:13
В Україні понад 35 тисяч домогосподарств встановили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні понад 35 тисяч домогосподарств встановили сонячні електростанції.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:13
Ещё бы, из бюджета деньги сосать желающих всегда куча будет. И качество этой ЭЭ оставляет желать лучшего.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:05
Гроші не бюджетні а платників за е/е. І кормушка до 2030 відкрита щоб зменшити вплив на ціну СЕС дорогого обладнання.Енергія гарна якщо в межах домогосподарства. Ну і відповідно аби стандартизували інвертори то все було гуд
Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:57
Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:42
Додано: Суб 24 лип, 2021 16:17
moveton
vitaliy_berdinskikh
Ха-ха, очень смешно. Сразу видно, где гуманитарии
Дело не в электронах, а в том, что для того чтобы продавить в сеть э/э от СЭС, напряжение от нее должно быть выше общесетевого. Кто то накидывает +10 вольт, а кто-то (когда рядом несколько СЭС) и нужно чтоб именно его в приоритете была, все +30. После захода солнца ночью же, наоборот, эти же производители, как потребители, уже отбирают из общей сети и напряжение часто падает до 180-200. Напряжение скачет, технике это "очень нравится". Вот так.
Додано: Суб 24 лип, 2021 17:00
Культурники *уевы, потребляди "чистой" энергии. Отмените зелёный тариф и посмотрим сколько их в реале.
Додано: Нед 25 лип, 2021 11:04
Re: В Україні понад 35 тисяч домогосподарств встановили...
Домашние СЭС это не проблема.. особенно в отдаленном селе.. одна ЛЭП напряжение днем в час пик стало проседать, а СЭС с чердака "дяди Васи" в него немного энергии подкинуло срезав пик потребления.. проблема в промышленных СЭС и ВЭС.. построенных на деньги "зеленых" балопилов- офшорников ставших почему то у нас "иносраными" инвесторами и с помощью Зеленого тарифа отмывающие миллиарды ранее уворованных денег.. из наших карманов..
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