Польські роботодавці активно запрошують на роботу українців.
Дивися повний текст До $5 тисяч на місяць: які заробітчани затребувані в Польщі.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:39
До $5 тисяч на місяць: які заробітчани затребувані в Польщі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До $5 тисяч на місяць: які заробітчани затребувані в Польщі.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:39
А почему местные жители не хотят работать за такие сказочные зарплаты? Потому что им в Британии платят в 2 раза больше?
Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:53
1) до налогов
2) график работы 12/6
Хотя стоматология и медицина в Польше дороже раза в 2-3, чем в Украине. Так что врачи вполне могут получать указанные суммы при нормальном графике.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:02
Re: До $5 тисяч на місяць: які заробітчани затребувані в Пол
да и у нас специалисты с таким режимом будут получать на месте столько же
Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:25
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