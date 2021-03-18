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До $5 тисяч на місяць: які заробітчани затребувані в Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:39
Пропонуємо до обговорення:
Польські роботодавці активно запрошують на роботу українців.
Дивися повний текст До $5 тисяч на місяць: які заробітчани затребувані в Польщі
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R2
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:39
А почему местные жители не хотят работать за такие сказочные зарплаты? Потому что им в Британии платят в 2 раза больше?
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alex_t_1467
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:53
alex_t_1467 написав:
А почему местные жители не хотят работать за такие сказочные зарплаты? Потому что им в Британии платят в 2 раза больше?
1) до налогов
2) график работы 12/6
Хотя стоматология и медицина в Польше дороже раза в 2-3, чем в Украине. Так что врачи вполне могут получать указанные суммы при нормальном графике.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:02
да и у нас специалисты с таким режимом будут получать на месте столько же
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Вадим Жураковский
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:25
Вадим Жураковский написав:
да и у нас специалисты с таким режимом будут получать на месте столько же
Вы хотите сказать, что час труда стоит одинаково? Кто же тогда работает в Украине за минималку? За 7-10 тыс?
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:44
Вадим Жураковский написав:
да и у нас специалисты с таким режимом будут получать на месте столько же
В Києві можуть(якщо повезе), в регіонах - ні.
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andrijk777
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:07
Вадим Жураковский написав:
да и у нас специалисты с таким режимом будут получать на месте столько же
И где это "У Вас?"
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Kudrjavuy
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