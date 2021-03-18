RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
До $5 тисяч на місяць: які
заробітчани затребувані в Польщі

До $5 тисяч на місяць: які заробітчани затребувані в Польщі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:39

До $5 тисяч на місяць: які заробітчани затребувані в Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Польські роботодавці активно запрошують на роботу українців.

Дивися повний текст До $5 тисяч на місяць: які заробітчани затребувані в Польщі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94649
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:39

А почему местные жители не хотят работать за такие сказочные зарплаты? Потому что им в Британии платят в 2 раза больше?
alex_t_1467
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 09.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:53

  alex_t_1467 написав:А почему местные жители не хотят работать за такие сказочные зарплаты? Потому что им в Британии платят в 2 раза больше?

1) до налогов
2) график работы 12/6
Хотя стоматология и медицина в Польше дороже раза в 2-3, чем в Украине. Так что врачи вполне могут получать указанные суммы при нормальном графике.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1899
З нами з: 26.02.18
Подякував: 551 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:02

Re: До $5 тисяч на місяць: які заробітчани затребувані в Пол

да и у нас специалисты с таким режимом будут получать на месте столько же
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 202
З нами з: 17.10.08
Подякував: 17 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:25

  Вадим Жураковский написав:да и у нас специалисты с таким режимом будут получать на месте столько же

Вы хотите сказать, что час труда стоит одинаково? Кто же тогда работает в Украине за минималку? За 7-10 тыс?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1899
З нами з: 26.02.18
Подякував: 551 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:44

  Вадим Жураковский написав:да и у нас специалисты с таким режимом будут получать на месте столько же

В Києві можуть(якщо повезе), в регіонах - ні.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3182
З нами з: 11.11.14
Подякував: 164 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:07

  Вадим Жураковский написав:да и у нас специалисты с таким режимом будут получать на месте столько же

И где это "У Вас?"
Адреса и вакансии в студию!
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8857
З нами з: 20.09.12
Подякував: 711 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 07:09

Как два работника в Польше (супруги) ззаявляем, что зарплат таких нет даже брутто, т.е. до вычета налогов из зарплат.
Врачи не знаю, может столько и получают, но стоматологу и терапевту нужно нострифицировать дипломы (они же не медсестры, которым дали работать в пандемию так) Врачам язык нужно знать и подтвердить свою квалификацию на польском языке, а это год-два-три мучений для них. А в статье пишут, что типа приехал и в "бой", как будто ты не врач, а разнорабочий
daria_bulhakova2021
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 06.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:33

  Kudrjavuy написав:
  Вадим Жураковский написав:да и у нас специалисты с таким режимом будут получать на месте столько же

И где это "У Вас?"
Адреса и вакансии в студию!


ну так пятерик это 200 в день всего лишь, имплант стоит от 300, и очередь бывает стоит к доктору, все реально
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2282
З нами з: 27.09.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:15

cohan
Украина сегодня:
https://www.rbc.ua/ukr/styler/harkovom- ... 35659.html
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8857
З нами з: 20.09.12
Подякував: 711 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні понад 35 тисяч домогосподарств встановили...
R2 » П'ят 23 лип, 2021 12:13
6 444
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лип, 2021 17:00
summacut
«Тарифна» комісія оштрафувала Львівгаз на 425 тисяч гривень
R2 » П'ят 23 лип, 2021 22:29
1 96
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 22:29
Тракторист
Заробітчани повинні заплатити податки в бюджет України 1 ... 4, 5, 6
R2 » Чет 18 бер, 2021 14:12
56 4616
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лип, 2021 22:11
alt402

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.