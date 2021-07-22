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В Україні підвищать зарплати: хто отримає надбавки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:29
Пропонуємо до обговорення:
Все через кадровий голод.
Дивися повний текст В Україні підвищать зарплати: хто отримає надбавки
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R2
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:29
Это не повышение а индексация которая должна касаться всех
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Moimir
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