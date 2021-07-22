RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні підвищать зарплати:
хто отримає надбавки

В Україні підвищать зарплати: хто отримає надбавки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:29

В Україні підвищать зарплати: хто отримає надбавки

Пропонуємо до обговорення:
Все через кадровий голод.

Дивися повний текст В Україні підвищать зарплати: хто отримає надбавки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94635
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:29

Это не повышение а индексация которая должна касаться всех
Moimir
 
Повідомлень: 995
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: diemondos і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
40% створених в Україні пунктів вакцинації від COVID не...
R2 » Чет 22 лип, 2021 12:43
9 410
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 14:10
anduzenko
Індекс Біг Мака: скільки має коштувати долар в Україні
R2 » П'ят 23 лип, 2021 08:42
7 283
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 13:31
3x2x3x2
В Україні понад 35 тисяч домогосподарств встановили...
R2 » П'ят 23 лип, 2021 12:13
1 96
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 12:13
Rick

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.