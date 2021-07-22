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Перевірки бізнесу: за 3 тижні
виявили понад 3 тисячі...

Перевірки бізнесу: за 3 тижні виявили понад 3 тисячі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:28

Перевірки бізнесу: за 3 тижні виявили понад 3 тисячі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Дивися повний текст Перевірки бізнесу: за 3 тижні виявили понад 3 тисячі нелегальних працівників.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:28

Ахаха клованы.
А на поля проехать посчитать головы не? Там как раз 3-5 лямов со всей страны наберётся.

Правда с подростками и детьми.
Пацанва, да и девки совсем не против заработать на черешне и клубнике.
Вон, в этом году некоторые за день по тыще+ зарабатывали, если участок хороший.


А на курортах? В кирилловку зассали ехать? Боятся палка-башка нож-кишка пушка-земля?

500 лярдов на 11 лямов это 45.45к в год на человека, маловато даже.

А может по домам слуг народных проехать? Сравнить доход с расходом, как недавно в РФ в доме некоего гибддшника?
wild2006
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