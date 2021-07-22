Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.
Дивися повний текст Перевірки бізнесу: за 3 тижні виявили понад 3 тисячі нелегальних працівників.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:28
Перевірки бізнесу: за 3 тижні виявили понад 3 тисячі...
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Дивися повний текст Перевірки бізнесу: за 3 тижні виявили понад 3 тисячі нелегальних працівників.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:28
Ахаха клованы.
А на поля проехать посчитать головы не? Там как раз 3-5 лямов со всей страны наберётся.
Правда с подростками и детьми.
Пацанва, да и девки совсем не против заработать на черешне и клубнике.
Вон, в этом году некоторые за день по тыще+ зарабатывали, если участок хороший.
А на курортах? В кирилловку зассали ехать? Боятся палка-башка нож-кишка пушка-земля?
500 лярдов на 11 лямов это 45.45к в год на человека, маловато даже.
А может по домам слуг народных проехать? Сравнить доход с расходом, как недавно в РФ в доме некоего гибддшника?
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