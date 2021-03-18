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Рада може зробити податки на
гральний бізнес найнижчими...

Рада може зробити податки на гральний бізнес найнижчими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:29

Рада може зробити податки на гральний бізнес найнижчими...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в матеріалі ЕП.

Дивися повний текст Рада може зробити податки на гральний бізнес найнижчими в Європі (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:29

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