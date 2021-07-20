Про це йдеться в матеріалі ЕП.
Дивися повний текст Рада може зробити податки на гральний бізнес найнижчими в Європі (інфографіка).
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:29
Рада може зробити податки на гральний бізнес найнижчими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада може зробити податки на гральний бізнес найнижчими в Європі (інфографіка).
Додано: Пон 26 лип, 2021 08:39
Вы еще забыли, что +налог на прибыль 18% и военный сбор +1,5%. И к этому +налог на GGR 10%. Не так уж и мало получается, если изучить вопрос, а не писать поверхностно, да?
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