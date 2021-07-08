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Як іпотека під 7% вплинула
на обсяги продажів житла в...

Як іпотека під 7% вплинула на обсяги продажів житла в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:37

Як іпотека під 7% вплинула на обсяги продажів житла в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила генеральний директор Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) Вікторія Волковська.

Дивися повний текст Як іпотека під 7% вплинула на обсяги продажів житла в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:38

Облікова ставка вже 8% і буде далі рости. Як тоді може бути "іпотека під 7%"?
NetSerpent
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