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Експерти оцінили кадрову
політику Нацбанку

Експерти оцінили кадрову політику Нацбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:39

Експерти оцінили кадрову політику Нацбанку

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна став посиланням на коментарі експертів.

Дивися повний текст Експерти оцінили кадрову політику Нацбанку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:40

Якщо хвалить Гетьманцев, то це означа що НБУ зараз проводить неурівноважену політику , що явно шкодить як банківській системі, так і економиці України вцілому
sergiykopyl
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