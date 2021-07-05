Про це повідомляє РБК-Україна став посиланням на коментарі експертів.
Дивися повний текст Експерти оцінили кадрову політику Нацбанку.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:39
Експерти оцінили кадрову політику Нацбанку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти оцінили кадрову політику Нацбанку.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:40
Якщо хвалить Гетьманцев, то це означа що НБУ зараз проводить неурівноважену політику , що явно шкодить як банківській системі, так і економиці України вцілому
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