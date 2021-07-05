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Київський автовокзал відкрили
після реконструкції за 120...

Київський автовокзал відкрили після реконструкції за 120...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:56

Київський автовокзал відкрили після реконструкції за 120...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє компанія Укрпас, голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

Дивися повний текст Київський автовокзал відкрили після реконструкції за 120 мільйонів (фото).
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:56

Жесть какая, а сумку помочь погрузить или выгрузить?
И передачи как людям передавать?
Angelo77
 
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