Про це повідомляє компанія Укрпас, голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.
Дивися повний текст Київський автовокзал відкрили після реконструкції за 120 мільйонів (фото).
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:56
Київський автовокзал відкрили після реконструкції за 120...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київський автовокзал відкрили після реконструкції за 120 мільйонів (фото).
Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:56
Жесть какая, а сумку помочь погрузить или выгрузить?
И передачи как людям передавать?
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