Більшість з цієї суми (понад 93%) отримали господарські товариства. Вони не перераховували до держбюджету дивіденди, нараховані на акції.
Дивися повний текст Підприємства Мінекономіки отримали майже 12 млрд грн збитків за два роки.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:51
Підприємства Мінекономіки отримали майже 12 млрд грн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підприємства Мінекономіки отримали майже 12 млрд грн збитків за два роки.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:52
Держат тупиц на хлебных должностях вот и результат, кум, сват, брат вот и результат...
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