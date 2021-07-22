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Підприємства Мінекономіки
отримали майже 12 млрд грн...

Підприємства Мінекономіки отримали майже 12 млрд грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:51

Підприємства Мінекономіки отримали майже 12 млрд грн...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість з цієї суми (понад 93%) отримали господарські товариства. Вони не перераховували до держбюджету дивіденди, нараховані на акції.

Дивися повний текст Підприємства Мінекономіки отримали майже 12 млрд грн збитків за два роки.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:52

Держат тупиц на хлебных должностях вот и результат, кум, сват, брат вот и результат...
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Модератори: Ірина_, Модератор

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