Заробітчани з України в Польщі за три місяці літніх канікул заробляють до 5 тисяч доларів.
Дивися повний текст Українські вчителі масово їдуть на заробітки.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:59
Українські вчителі масово їдуть на заробітки
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Дивися повний текст Українські вчителі масово їдуть на заробітки.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:59
В Польше наши получают по 600 уе в месяц умножим на 3 получим 5000 долларов.Еще добавим учебный год заканчивается15 июня, начинается 15 августа, и все это время харьковские учителя в Польше, тяжело в 60 лет , но терпят.5000 долларов же
Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:50
Вы понимаете разницу между ""от" и "до"? 600 дол. - это минимум для стандартного рабочего дня. При работе 12 часов 6-7 дней в неделю будет уже, наверное, около 1300-1400 за месяц. Как человек выживает даже 2-3 месяца при таком режиме - это уже другой вопрос.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:15
А почему местные поляки не желают заработать 5000 $ ? Им не нужны деньги?
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