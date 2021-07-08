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Українські вчителі
масово їдуть на заробітки

Українські вчителі масово їдуть на заробітки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:59

Українські вчителі масово їдуть на заробітки

Пропонуємо до обговорення:
Заробітчани з України в Польщі за три місяці літніх канікул заробляють до 5 тисяч доларів.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:59

В Польше наши получают по 600 уе в месяц умножим на 3 получим 5000 долларов.Еще добавим учебный год заканчивается15 июня, начинается 15 августа, и все это время харьковские учителя в Польше, тяжело в 60 лет , но терпят.5000 долларов же
grig90vic
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:50

  grig90vic написав:В Польше наши получают по 600 уе в месяц умножим на 3 получим 5000 долларов.Еще добавим учебный год заканчивается15 июня, начинается 15 августа, и все это время харьковские учителя в Польше, тяжело в 60 лет , но терпят.5000 долларов же

Вы понимаете разницу между ""от" и "до"? 600 дол. - это минимум для стандартного рабочего дня. При работе 12 часов 6-7 дней в неделю будет уже, наверное, около 1300-1400 за месяц. Как человек выживает даже 2-3 месяца при таком режиме - это уже другой вопрос.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:15

А почему местные поляки не желают заработать 5000 $ ? Им не нужны деньги?
alex_t_1467
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:12

  alex_t_1467 написав:А почему местные поляки не желают заработать 5000 $ ? Им не нужны деньги?

Местные едут в Германию и получают больше.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:41

  alex_t_1467 написав:А почему местные поляки не желают заработать 5000 $ ? Им не нужны деньги?

А почему вы решили, что местные столько не зарабатывают? Средняя з/п в Польше 1400-1500 дол.
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