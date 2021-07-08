Заробітчани з України в Польщі за три місяці літніх канікул заробляють до 5 тисяч доларів.
Дивися повний текст Українські вчителі масово їдуть на заробітки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:59
Українські вчителі масово їдуть на заробітки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські вчителі масово їдуть на заробітки.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:59
В Польше наши получают по 600 уе в месяц умножим на 3 получим 5000 долларов.Еще добавим учебный год заканчивается15 июня, начинается 15 августа, и все это время харьковские учителя в Польше, тяжело в 60 лет , но терпят.5000 долларов же
Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:50
Вы понимаете разницу между ""от" и "до"? 600 дол. - это минимум для стандартного рабочего дня. При работе 12 часов 6-7 дней в неделю будет уже, наверное, около 1300-1400 за месяц. Как человек выживает даже 2-3 месяца при таком режиме - это уже другой вопрос.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:15
А почему местные поляки не желают заработать 5000 $ ? Им не нужны деньги?
Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:12
Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:41
Додано: Суб 24 лип, 2021 09:28
Re: Українські вчителі масово їдуть на заробітки
Не знаю ни одного учителя который бы зарабатывал за три месяца в Польше 5000$. Хотя может он хороший сварщик, дальнобойщик или программист, тогда почему он учителем работает. Вон офисные работники бастовали в Польше, зарплата 2200 злотых. Они сами из этой Польши бегут и правительство ненавидят, да и нас тоже. Они в Германию, а немцы в США, там тоже не сладко.
Додано: Суб 24 лип, 2021 10:45
Re: Українські вчителі масово їдуть на заробітки
А хіба вчителям не вистачає 4000$ від зеленського?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|