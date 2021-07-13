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Держрегулювання цін на пальне:
середня вартість бензину...

Держрегулювання цін на пальне: середня вартість бензину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:54

Держрегулювання цін на пальне: середня вартість бензину...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економіки оприлюднило нову середню вартість бензину і дизельного пального, в порівнянні з попередніми затвердженими показниками вона знизилася на 0,23-0,35 грн за літр.

Дивися повний текст Держрегулювання цін на пальне: середня вартість бензину і дизелю знизилася.
R2
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Прям сенсация, сначала подняли на пятерку потом на 20 копеек опустили
tigr-uu
 
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Цены на топливо растут по всему миру. Если жестко ограничивать цены, то будет или дефицит топлива, или бодяга на заправках. Своей переработки ведь почти не осталось, только импорт.
Gastarbaiter
 
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