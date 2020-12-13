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У «Борисполі» скасували
огляд на вході в термінал D

У «Борисполі» скасували огляд на вході в термінал D
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:34

У «Борисполі» скасували огляд на вході в термінал D

Пропонуємо до обговорення:
В аеропорту "Бориспіль" прибрали з входу в термінал D рентгено-телевізійні інтроскопи, через які постійно утворювалася черга аж на вулицю. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Дивися повний текст У «Борисполі» скасували огляд на вході в термінал D.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:34

наконец-то пришёл конец этому маразму...
Тракторист
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