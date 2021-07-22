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До кінця 2030 року Bitcoin
«злетить» до майже 4...

До кінця 2030 року Bitcoin «злетить» до майже 4...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 10:37

До кінця 2030 року Bitcoin «злетить» до майже 4...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти прогнозують, що Bitcoin зросте до 318 000 доларів до 2025 року.

Дивися повний текст До кінця 2030 року Bitcoin «злетить» до майже 4 мільйонів доларів — прогноз експертів.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 10:37

"Bitcoin «злетить» до майже 4 мільйонів доларів"

А чи підрахували, ці експерти, яка повинна бути капіталізація за таку ціну?
Сумніваюсь що всі країни разом мають таку грошову масу.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 12:34

"Експерти", які закупилися по 60к, розповідають про туземун. Воно і не дивно. Я би на їх місці теж розповідав би такі байки.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 12:37

Эти эксперты в рабочее время прогнозируют курс рубля)))
l4567
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:37

експерди що купили по 60К)
kubik1974
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:16

Дурень думкою багатіє
espanol
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