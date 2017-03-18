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Квартира на майбутнє для дитини
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лип, 2021 13:32
Нужно ориентироваться на то, что ребёнок будет больше рад наличным $$$, за которые он сможет купить то жильё, что он сам хочет, если у него вообще будет такое желание.
Среди многих знакомых, НИ ОДНОМУ ребёнку не понадобилось то жильё, которое ему навязали родители. Кто-то продавал, покупал в нужном городе и районе, кто-то просто сдавал в аренду, как ненужное, а кто-то просто говорил, что оно ему не надо.
Нужно ориентироваться скорее не на квартиру ребёнку, а на свою пенсию в старости
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safonovstanislav
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Додано: Суб 24 лип, 2021 13:45
Купити 1к невелику квартиру, яку можна легко здати, бажано свіжу новобудову.
- квартира у власності одного з батьків;
- дитя самостійно платить комуналку і вирішує всі питання стосовно квартири (варто подумати над довіреністю);
- дитя не прописувати ні за якими умовами (щоб не розгрібати проблеми "зальотів" і наступних можливих розлучень).
Одним словом - створити умови, щоб дитя трохи дізналось, що таке самостійне життя, не витрачалося на оренду, і в той же час не "наламало дров". За час проживання в цій квартирі хай складає на свою квартиру і купує те, що захоче і де захоче.
P.S. Звичайно, купити в тому місті, де син/дочка буде жити і працювати.
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galadriel
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Додано: Суб 24 лип, 2021 20:55
safonovstanislav написав:
Среди многих знакомых, НИ ОДНОМУ ребёнку не понадобилось то жильё, которое ему навязали родители. Кто-то продавал, покупал в нужном городе и районе, кто-то просто сдавал в аренду, как ненужное, а кто-то просто говорил, что оно ему не надо.
Так точно. Две знакомые семьи здобулы своим чадам аж по три квартиры. Есественно, вместе с наследственными от бабушек.
Ни одно из чад в свою жить не пошло. Снимают. Что хотят, где сами хотят.
Это вы в перешитом отцовском пальто ходили с удовольствием, они у вас другие.
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Libo
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Додано: Суб 24 лип, 2021 21:01
adevv написав:Natt Шановні учасники обговорення!
Мова йде про довгострокову стратегію (15-20 років) з придбання кв. В Києві(не виховання дитини та ін.)в контексті обмежених фінансових ресурсів, а також їх зберігання та збільшення.
Зокрема, цикавлять аргументовані відповіді про наступне:
1) Визначення цілей придбання;
2) Шо купувати
2.1) 1к чи 2к,метраж
2.2) царский, сталінку, новобудова от 2010р. з ремонтом
3) Як краще шукати варіанти
3.1) Самостійно - де?
3.2) За допомогою - кого конкретно? (Якщо є невеликий досвід з купівлі та продажу, у т.ч новобудови)
может все же начнем с бюджета?
о какой сумме идет речь?
или это тоже один из ваших вопросов?
смахивает на вброс
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Додано: Суб 24 лип, 2021 23:19
galadriel написав:
- дитя самостійно платить комуналку
Надо милосерднее.
Можно взвалить комуналку и на свои плечи, им деньги нужнее. На свидания, на бухлишко, на молодость ... Всегда не хватает, как и нам когда-то.
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Libo
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Додано: Нед 25 лип, 2021 08:35
Libo написав: safonovstanislav написав:
Среди многих знакомых, НИ ОДНОМУ ребёнку не понадобилось то жильё, которое ему навязали родители. Кто-то продавал, покупал в нужном городе и районе, кто-то просто сдавал в аренду, как ненужное, а кто-то просто говорил, что оно ему не надо.
Так точно. Две знакомые семьи здобулы своим чадам аж по три квартиры. Есественно, вместе с наследственными от бабушек.
Ни одно из чад в свою жить не пошло. Снимают. Что хотят, где сами хотят.
Это вы в перешитом отцовском пальто ходили с удовольствием, они у вас другие.
Зажрались
Так будет не всегда
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