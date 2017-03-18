|
|
|
Квартира на майбутнє для дитини
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лип, 2021 13:32
Нужно ориентироваться на то, что ребёнок будет больше рад наличным $$$, за которые он сможет купить то жильё, что он сам хочет, если у него вообще будет такое желание.
Среди многих знакомых, НИ ОДНОМУ ребёнку не понадобилось то жильё, которое ему навязали родители. Кто-то продавал, покупал в нужном городе и районе, кто-то просто сдавал в аренду, как ненужное, а кто-то просто говорил, что оно ему не надо.
Нужно ориентироваться скорее не на квартиру ребёнку, а на свою пенсию в старости
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 3253
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 561 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лип, 2021 13:45
Купити 1к невелику квартиру, яку можна легко здати, бажано свіжу новобудову.
- квартира у власності одного з батьків;
- дитя самостійно платить комуналку і вирішує всі питання стосовно квартири (варто подумати над довіреністю);
- дитя не прописувати ні за якими умовами (щоб не розгрібати проблеми "зальотів" і наступних можливих розлучень).
Одним словом - створити умови, щоб дитя трохи дізналось, що таке самостійне життя, не витрачалося на оренду, і в той же час не "наламало дров". За час проживання в цій квартирі хай складає на свою квартиру і купує те, що захоче і де захоче.
P.S. Звичайно, купити в тому місті, де син/дочка буде жити і працювати.
-
galadriel
-
-
- Повідомлень: 547
- З нами з: 29.01.18
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лип, 2021 20:55
safonovstanislav написав:
Среди многих знакомых, НИ ОДНОМУ ребёнку не понадобилось то жильё, которое ему навязали родители. Кто-то продавал, покупал в нужном городе и районе, кто-то просто сдавал в аренду, как ненужное, а кто-то просто говорил, что оно ему не надо.
Так точно. Две знакомые семьи здобулы своим чадам аж по три квартиры. Есественно, вместе с наследственными от бабушек.
Ни одно из чад в свою жить не пошло. Снимают. Что хотят, где сами хотят.
Это вы в перешитом отцовском пальто ходили с удовольствием, они у вас другие.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 10054
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 4247 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 24 лип, 2021 21:01
adevv написав:Natt Шановні учасники обговорення!
Мова йде про довгострокову стратегію (15-20 років) з придбання кв. В Києві(не виховання дитини та ін.)в контексті обмежених фінансових ресурсів, а також їх зберігання та збільшення.
Зокрема, цикавлять аргументовані відповіді про наступне:
1) Визначення цілей придбання;
2) Шо купувати
2.1) 1к чи 2к,метраж
2.2) царский, сталінку, новобудова от 2010р. з ремонтом
3) Як краще шукати варіанти
3.1) Самостійно - де?
3.2) За допомогою - кого конкретно? (Якщо є невеликий досвід з купівлі та продажу, у т.ч новобудови)
может все же начнем с бюджета?
о какой сумме идет речь?
или это тоже один из ваших вопросов?
смахивает на вброс
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9296
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1270 раз.
- Подякували: 2105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лип, 2021 23:19
galadriel написав:
- дитя самостійно платить комуналку
Надо милосерднее.
Можно взвалить комуналку и на свои плечи, им деньги нужнее. На свидания, на бухлишко, на молодость ... Всегда не хватает, как и нам когда-то.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 10054
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 4247 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 25 лип, 2021 08:35
Libo написав: safonovstanislav написав:
Среди многих знакомых, НИ ОДНОМУ ребёнку не понадобилось то жильё, которое ему навязали родители. Кто-то продавал, покупал в нужном городе и районе, кто-то просто сдавал в аренду, как ненужное, а кто-то просто говорил, что оно ему не надо.
Так точно. Две знакомые семьи здобулы своим чадам аж по три квартиры. Есественно, вместе с наследственными от бабушек.
Ни одно из чад в свою жить не пошло. Снимают. Что хотят, где сами хотят.
Это вы в перешитом отцовском пальто ходили с удовольствием, они у вас другие.
Зажрались
Так будет не всегда
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5858
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 1223 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 25 лип, 2021 09:21
Libo написав: galadriel написав:
- дитя самостійно платить комуналку
Надо милосерднее.
Можно взвалить комуналку и на свои плечи, им деньги нужнее. На свидания, на бухлишко, на молодость ... Всегда не хватает, как и нам когда-то.
Милосерднее - после учёбы на вольные хлеба - поставить на порог и под зад ногой.
'дитя' - мне нужно было взять в кавычки
-
galadriel
-
-
- Повідомлень: 547
- З нами з: 29.01.18
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лип, 2021 11:16
galadriel написав:
Милосерднее - после учёбы на вольные хлеба - поставить на порог и под зад ногой.
Обидятся. Будут сами твоих внуков няньчить, не будут их жалеть и баловать, не будет хватать на кружки и репетиторов, воспитают чёрте кого. Твое сердце это выдержит?
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 10054
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 4247 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 25 лип, 2021 12:07
Разве это дети! Это ж сволочи
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6019
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1110 раз.
- Подякували: 1138 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 25 лип, 2021 13:24
Libo написав: galadriel написав:
Милосерднее - после учёбы на вольные хлеба - поставить на порог и под зад ногой.
Обидятся. Будут сами твоих внуков няньчить, не будут их жалеть и баловать, не будет хватать на кружки и репетиторов, воспитают чёрте кого. Твое сердце это выдержит?
Детей нужно морально готовить заранее (типа отучишься, найдёшь работу, будешь жить отдельно, это нормально, примеры приводить), а не в ж.пу целовать до 18 лет, а потом - под танки.
Под зад ногой - не в прямом смысле конечно, но дать понять, что "децтво" вместе с распиз.яйством осталось в прошлом и пора что-то думать самим. Речь шла о жилье для детей - в моём первом посте всё описано. Жильё на родителях и НЕпрописка - принципиальные моменты. Хай живут в чём дали родаки и спасибо скажут. Если не устраивает - ок, вперёд на вольные хлеба.
-
galadriel
-
-
- Повідомлень: 547
- З нами з: 29.01.18
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31
|29830
|
|
|3
|4343
|
|
|616
|90183
|
|