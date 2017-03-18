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майбутнє для дитини

Квартира на майбутнє для дитини
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:54

  Мизантрóп написав:Разве это дети! Это ж сволочи

Какие родители такие и дети

Первичны генетика и копирование детьми поведенческих привычек родителей, а не шаровая квартира и какое то мифическое воспитание.

В 1983 году Томас Бошард и Давид Ликкен со своей командой начали искать пары разлученных близнецов. В итоге было изучено 56 пар монозиготных разлученных близнецов из восьми стран. Каждая пара потратила примерно неделю на сдачу психологических и физиологических тестов и измерений. Разлученные близнецы сравнивались с монозиготными близнецами, которые никогда не разлучались и жили в одной семье.
олученные данные сводились к следующим тезисам:
1. Интеллект во многом определяется генетическими факторами, — по измерениям авторов, 70 % различий интеллектуальных способностей определены генетически, а 30 % могут быть увеличены или уменьшены за счет влияния окружающей среды и воспитания (образование, семья, среда и т.д.).

2. Черты характера, такие как экстраверсия-интроверсия (открытость или недоверие к внешнему миру), нервозность (тенденция к беспокойству и сильным эмоциональным проявлениям), добросовестность (степень компетенции и ответственности) на 65 % определяются генетическими факторами, а не факторами окружающей среды или воспитания.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:57

  galadriel написав:Под зад ногой - не в прямом смысле конечно, но дать понять, что "децтво" вместе с распиз.яйством осталось в прошлом и пора что-то думать самим. Речь шла о жилье для детей - в моём первом посте всё описано. Жильё на родителях и НЕпрописка - принципиальные моменты. Хай живут в чём дали родаки и спасибо скажут. Если не устраивает - ок, вперёд на вольные хлеба.


Я рассказывал уже, что мой американский знакомый как-то упомянул про кредит родителям, который он выплачивает. Уточнил, предки его в 18 лет не выгнали из дома, но начали ему насчитывать кредит сначала $300, а потом $600 в месяц за проживание. Когда вышли на пенсию потребовали постепенно долг выплачивать. :o
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 14:58

  Libo написав:
  galadriel написав:Под зад ногой - не в прямом смысле конечно, но дать понять, что "децтво" вместе с распиз.яйством осталось в прошлом и пора что-то думать самим. Речь шла о жилье для детей - в моём первом посте всё описано. Жильё на родителях и НЕпрописка - принципиальные моменты. Хай живут в чём дали родаки и спасибо скажут. Если не устраивает - ок, вперёд на вольные хлеба.


Я рассказывал уже, что мой американский знакомый как-то упомянул про кредит родителям, который он выплачивает. Уточнил, предки его в 18 лет не выгнали из дома, но начали ему насчитывать кредит сначала $300, а потом $600 в месяц за проживание. Когда вышли на пенсию потребовали постепенно долг выплачивать. :o


Если бы меня так поставили перед фактом - то в моём случае это был бы досрочно погашенный "кредит" с последующии "забитием" на предков. А если договорились - то пеняй на себя ... (в инете можно и поумничать 8) )

Умение договариваться и выторговывать себе выгодные условия - это то, чему нужно учить с раннего детства.

хз что там с ихними договорённостями, но звучит это всё как-то очень гниловато (даже смайлика подходящего нету).
galadriel
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 18:36

  galadriel написав:хз что там с ихними договорённостями, но звучит это всё как-то очень гниловато (даже смайлика подходящего нету).


Это всё разница культуры и традиций у разных народов. У нас чадо - смысл жизни родаков. Не то что у детей не возьмут, а и отдадут им последнее.
Все подсознательно понимают, что удочку лучше, но своему в виде исключения дарят для начала хатынку и авто. Но тем не менее, вокруг видишь много образованных и успешных молодых людей, которые уже сами достигли в жизни многого. Значит, родители правильно их воспитали. Хорошее воспитание это тоже удочка, которую ребенок будет эксплуатировать всю свою жизнь.
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 18:56

Re: Квартира на майбутнє для дитини

например этот мальчик заработает себе на квартиру быстрее чем вырастет. Может разумнее вложиться в продюсера?

квартира важно, но я не видел ни одного человека которого она бы сделала успешнее.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:24

МизантрóпЭто Ваши мысли или что?
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:33

kingkongovets Прошу всех обсуждать поставленные вопросы, а не писать что-то типа Вброс..., в Армию.. и т.п.
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