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Чеські роботодавці готові
платити заробітчанам до 90...

Чеські роботодавці готові платити заробітчанам до 90...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 14:51

Чеські роботодавці готові платити заробітчанам до 90...

Пропонуємо до обговорення:
Чехія збільшила кількість вакансій для українських заробітчан і запрошує на роботу виключно українців.

Дивися повний текст Чеські роботодавці готові платити заробітчанам до 90 тис. гривень.
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