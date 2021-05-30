Чехія збільшила кількість вакансій для українських заробітчан і запрошує на роботу виключно українців.
Дивися повний текст Чеські роботодавці готові платити заробітчанам до 90 тис. гривень.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 14:51
Чеські роботодавці готові платити заробітчанам до 90...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чеські роботодавці готові платити заробітчанам до 90 тис. гривень.
Додано: Суб 24 лип, 2021 22:18
про разнорабочих зарабатывающих 90 тыс. - это полный бред с учётом того, что средняя ЗП в Чехии в 2,5 раза меньше...
Додано: Нед 25 лип, 2021 09:39
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