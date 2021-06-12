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Чеські роботодавці готові
платити заробітчанам до 90...

Чеські роботодавці готові платити заробітчанам до 90...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 14:51

Чеські роботодавці готові платити заробітчанам до 90...

Пропонуємо до обговорення:
Чехія збільшила кількість вакансій для українських заробітчан і запрошує на роботу виключно українців.

Дивися повний текст Чеські роботодавці готові платити заробітчанам до 90 тис. гривень.
R2
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"Снимает с ушей сми-гири"
wild2006
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:18

про разнорабочих зарабатывающих 90 тыс. - это полный бред с учётом того, что средняя ЗП в Чехии в 2,5 раза меньше...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:39

  Тракторист написав:про разнорабочих зарабатывающих 90 тыс. - это полный бред с учётом того, что средняя ЗП в Чехии в 2,5 раза меньше...

Если только это не разнорабочий по демонтажу сейфов :)
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 10:02

Де такі зарплати в Чехії це смішно.
abossiij
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 14:16

На заводе около 24-28 тыс в гривне можно получать, если официально. Остальное сказки. Либо херачить без выходных
ss_bikeev
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В цифрах явно что-то не так.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 19:23

О умолчали, пьяниц согласны брать за 70 тыс в месяц и Виталика Козловского, чехи любят искуство!!!
grig90vic
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