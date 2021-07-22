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COVID-сертифікат чи свідоцтво
про вакцинацію: в чому...

COVID-сертифікат чи свідоцтво про вакцинацію: в чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:27

COVID-сертифікат чи свідоцтво про вакцинацію: в чому...

Пропонуємо до обговорення:
Про це роз'яснює НСЗУ.

Дивися повний текст COVID-сертифікат чи свідоцтво про вакцинацію: в чому різниця і де отримати.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:27

І видається московським язиком? (на зображенні)
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