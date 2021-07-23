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Середня офіційна зарплата в
Україні зросте до 14 тис....

Середня офіційна зарплата в Україні зросте до 14 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:13

Середня офіційна зарплата в Україні зросте до 14 тис....

Пропонуємо до обговорення:
Середня заробітна плата в Україні зросте в поточному році на 32,1% з 10 727 гривень до 14 179 гривень.

Дивися повний текст Середня офіційна зарплата в Україні зросте до 14 тис. гривень до кінця 2021, — прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:13

А кто не впишется в прогноз - вымрет до конца года от холода, ибо нечем платить за коммуналку.
wild2006
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Модератори: Ірина_, Модератор

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