Середня заробітна плата в Україні зросте в поточному році на 32,1% з 10 727 гривень до 14 179 гривень.
Дивися повний текст Середня офіційна зарплата в Україні зросте до 14 тис. гривень до кінця 2021, — прогноз.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 18:13
Середня офіційна зарплата в Україні зросте до 14 тис....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня офіційна зарплата в Україні зросте до 14 тис. гривень до кінця 2021, — прогноз.
Додано: Суб 24 лип, 2021 18:13
А кто не впишется в прогноз - вымрет до конца года от холода, ибо нечем платить за коммуналку.
Додано: Суб 24 лип, 2021 21:46
Правил расчета средней зарплаты существует несколько – в зависимости от цели расчета ))
Додано: Суб 24 лип, 2021 21:54
Пусть расскажут это тем,кто получает минимальную зарплату около 5 тыс гривен.Это все бюджетники.Половина работающих,наверное.
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