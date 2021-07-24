RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Середня офіційна зарплата в
Україні зросте до 14 тис....

Середня офіційна зарплата в Україні зросте до 14 тис....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:13

Середня офіційна зарплата в Україні зросте до 14 тис....

Пропонуємо до обговорення:
Середня заробітна плата в Україні зросте в поточному році на 32,1% з 10 727 гривень до 14 179 гривень.

Дивися повний текст Середня офіційна зарплата в Україні зросте до 14 тис. гривень до кінця 2021, — прогноз.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94649
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:13

А кто не впишется в прогноз - вымрет до конца года от холода, ибо нечем платить за коммуналку.
wild2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 410
З нами з: 05.01.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:46

Правил расчета средней зарплаты существует несколько – в зависимости от цели расчета ))
Moimir
 
Повідомлень: 996
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:54

Пусть расскажут это тем,кто получает минимальную зарплату около 5 тыс гривен.Это все бюджетники.Половина работающих,наверное.
Scotch
 
Повідомлень: 900
З нами з: 01.08.10
Подякував: 122 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 05:18

Re: Середня офіційна зарплата в Україні зросте до 14 тис....

Киев наверно сжечь надо, что-бы статистика верной была. У нас вся молодёжь из города уехала от такой средней зарплаты, по улицам одни пенсионеры, иностранные студенты и выгнанные из психушки больные ходят.
Попаданец
 
Повідомлень: 947
З нами з: 03.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні понад 35 тисяч домогосподарств встановили...
R2 » П'ят 23 лип, 2021 12:13
6 497
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лип, 2021 17:00
summacut
Індекс Біг Мака: скільки має коштувати долар в Україні 1, 2
R2 » П'ят 23 лип, 2021 08:42
17 1435
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лип, 2021 08:38
equinox
Держрегулювання цін на пальне: середня вартість бензину...
R2 » П'ят 23 лип, 2021 21:54
2 187
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 22:37
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (497)
25.07.2021 01:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.