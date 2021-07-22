Середня заробітна плата в Україні зросте в поточному році на 32,1% з 10 727 гривень до 14 179 гривень.
Дивися повний текст Середня офіційна зарплата в Україні зросте до 14 тис. гривень до кінця 2021, — прогноз.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 18:13
Середня офіційна зарплата в Україні зросте до 14 тис....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня офіційна зарплата в Україні зросте до 14 тис. гривень до кінця 2021, — прогноз.
Додано: Суб 24 лип, 2021 18:13
А кто не впишется в прогноз - вымрет до конца года от холода, ибо нечем платить за коммуналку.
Додано: Суб 24 лип, 2021 21:46
Правил расчета средней зарплаты существует несколько – в зависимости от цели расчета ))
Додано: Суб 24 лип, 2021 21:54
Пусть расскажут это тем,кто получает минимальную зарплату около 5 тыс гривен.Это все бюджетники.Половина работающих,наверное.
Додано: Нед 25 лип, 2021 05:18
Re: Середня офіційна зарплата в Україні зросте до 14 тис....
Киев наверно сжечь надо, что-бы статистика верной была. У нас вся молодёжь из города уехала от такой средней зарплаты, по улицам одни пенсионеры, иностранные студенты и выгнанные из психушки больные ходят.
Додано: Нед 25 лип, 2021 11:01
Оптимизма в этой новости нет,потому,что эта"средняя зп поднимется за счёт зп "смелянских" и ему подобных.Не с проста шмыгаль заявил,что министры должны получать не менее 100тыс.зп.
Додано: Нед 25 лип, 2021 11:13
Снова казнокрады всех уровней себе зарплату поднимут, а у народа все останется стабильным
Додано: Нед 25 лип, 2021 11:15
Re: Середня офіційна зарплата в Україні зросте до 14 тис....
Я не против чтобы министры получали 4-5к$, только все остальные бонусы с них снимите, пусть живут и ездят за свои.
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