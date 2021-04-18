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Як відновити загублені номерні знаки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 лип, 2021 18:19
Пропонуємо до обговорення:
Для відновлення пошкоджених, втрачених чи викрадених номерних знаків транспортного засобу, треба звернутись до будь-якого територіального сервісного центру МВС.
Дивися повний текст Як відновити загублені номерні знаки
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