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Як відновити загублені
номерні знаки

Як відновити загублені номерні знаки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:19

Як відновити загублені номерні знаки

Пропонуємо до обговорення:
Для відновлення пошкоджених, втрачених чи викрадених номерних знаків транспортного засобу, треба звернутись до будь-якого територіального сервісного центру МВС.

Дивися повний текст Як відновити загублені номерні знаки.
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