Експерти назвали найпопулярніші марки в кожній області України.
Дивися повний текст Рейтинг б/у автомобілів, які обирають українські водії.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 07:35
Рейтинг б/у автомобілів, які обирають українські водії
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Дивися повний текст Рейтинг б/у автомобілів, які обирають українські водії.
Додано: Нед 25 лип, 2021 07:35
Дивний рейтинг, Славуту рідко навіть побачити можна на вулиці, а вона випереджає Ланоси, Фабії Октавії та інші популярні моделі яких продається в багато разів більше ніж славут.
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