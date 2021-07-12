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Рейтинг б/у автомобілів, які
обирають українські водії

Рейтинг б/у автомобілів, які обирають українські водії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 07:35

Рейтинг б/у автомобілів, які обирають українські водії

Пропонуємо до обговорення:
Експерти назвали найпопулярніші марки в кожній області України.

Дивися повний текст Рейтинг б/у автомобілів, які обирають українські водії.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 07:35

Дивний рейтинг, Славуту рідко навіть побачити можна на вулиці, а вона випереджає Ланоси, Фабії Октавії та інші популярні моделі яких продається в багато разів більше ніж славут.
unicdima
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