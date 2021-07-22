Саме через величезний вуглецевий слід деякі країни приймають рішення про заборону майнінгу криптовалют, повідомляє Сегодня.
Дивися повний текст Скільки електроенергії споживає біткоїн.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 09:25
Скільки електроенергії споживає біткоїн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки електроенергії споживає біткоїн.
Додано: Нед 25 лип, 2021 09:26
Чуть больше недели, но, наверное, очень важная информация и требуется напомнить: https://news.finance.ua/ru/news/-/49675 ... na-youtube
Правда, в этот раз стырено с другого ресурса.
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