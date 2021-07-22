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Скільки електроенергії
споживає біткоїн

Скільки електроенергії споживає біткоїн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:25

Скільки електроенергії споживає біткоїн

Пропонуємо до обговорення:
Саме через величезний вуглецевий слід деякі країни приймають рішення про заборону майнінгу криптовалют, повідомляє Сегодня.

Дивися повний текст Скільки електроенергії споживає біткоїн.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:26

Чуть больше недели, но, наверное, очень важная информация и требуется напомнить: https://news.finance.ua/ru/news/-/49675 ... na-youtube

Правда, в этот раз стырено с другого ресурса.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:46

Что такое транзакция крипты?
1752,79 КВт - это мне жить 8-9 месяцев.
По моему, кто то идиет
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 10:44

  p_a_l написав:Что такое транзакция крипты?
1752,79 КВт - это мне жить 8-9 месяцев.
По моему, кто то идиет

Стаття має відсилання до Bitcoin Digiconomist, тож якщо загуглити, то можна прочитати:
https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption/
equinox
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:50

  p_a_l написав:Что такое транзакция крипты?
1752,79 КВт - это мне жить 8-9 месяцев.
По моему, кто то идиет

Транзакция биткоина - это тоже самое, что транзакция в любой платёжной системе. Не спорю, 1712.04 kWh выглядит неслабым энергопотреблением, но может оно и так. У украинских ГЭС энергия покупается по копейке за кВтч. Средняя комиссия за транзакцию сейчас - $2.19 = ~60 гр = 17.12 грн * 3.48. Плюс там ещё просто вознаграждение за найденный блок дают. Вполне выгодно майнить получается.
moveton
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