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В Україні з'явиться
десяток нових професій

В Україні з'явиться десяток нових професій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:44

В Україні з'явиться десяток нових професій

Пропонуємо до обговорення:
Пілоти космічних суден, дизайнери сміття і менеджери з етичних джерел...

Дивися повний текст В Україні з'явиться десяток нових професій.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:44

Пилоты космических суден? С такой грамотностью только в пилоты суден прикроватных в европейской больничке.
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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