Пілоти космічних суден, дизайнери сміття і менеджери з етичних джерел...
Дивися повний текст В Україні з'явиться десяток нових професій.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 лип, 2021 09:44
В Україні з'явиться десяток нових професій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явиться десяток нових професій.
Додано: Нед 25 лип, 2021 09:44
Пилоты космических суден? С такой грамотностью только в пилоты суден прикроватных в европейской больничке.
Додано: Нед 25 лип, 2021 19:20
але раніше ніж "Менеджер з етичних джерел" має з'явитися "Менеджер з BLM та райдужньо-гендерної рівності"
|